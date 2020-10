Ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu

Son dönemlerde yıldızı parlayan oyuncu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunda geçen hikayelerle ilgili film projelerinin aranan oyuncusu oldu. Sevilen oyuncu, "Biliyorsunuz esmerim, tenimizden dolayı bu bölgeyi anlatan projelerde çağırıyorlar, biz de geliyoruz" diye konuştu.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında Ekmek Teknesi dizisi ile yaşayan ve ardından Şubat Soğuğu, Beşinci Boyut, Yeşeren Düşler, Yağmurdan Sonra, Aşka Sürgün, Hayatımın Kadınısın, Fırtına, İki Koca Adam, Öldür Onu, Press, Kar'daş, Tek Başımıza, Paramparça, Babalar ve Evlatlar, Kaçak, Tatar Ramazan, Baba, Neden Tarkovski Olamıyorum, Urfalıyam Ezelden, Murtaza ve Fırtına gibi film projelerinde yer alan Kadim Yaşam, son dönemlerde ise izlenme rekorları kıran dizilerde sergilediği performansı ile beğeni topluyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen hikayelerin aranan oyuncusu olan Yaşar, bunun sebebinin ise ten renginden kaynaklandığını kaydetti. Muş Varto doğumlu olan Kadim Yaşar, kendisinin de yaşadığı bölgeyi anlatan projelerde yer almayı sevdiğini belirterek, "Biliyorsunuz esmeriz. Tenimizden dolayı, esmer olmamızdan dolayı çağırıyorlar geliyoruz. Bu doğanın, bu coğrafyanın insanı olmamız nedeniyle, hikayeler de buranın hikayeleri olunca çağırıyorlar, geliyoruz" dedi.

"Kaşın gözün detayı ile uğraşıyoruz"

Gaziantep'te çekimleri süren ve yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı Benim Adım Melek dizisine bu sezon katılan Kadim Yaşar, çekimlerin çok yoğun ve yorucu olmasına rağmen oldukça da keyifli geçtiğini belirterek, "Ekip olarak keyifli bir zaman geçirmeye, hep birlikte pandemi sürecinde hep birlikte bu işin altından kalkmaya çalışıyoruz. Biz detay iş yapıyoruz. Kaşın gözün detayı ile uğraştığımız için zaman alıyor, sabretmek gerekiyor. Hazırlıklı olmak gerekiyor. Çünkü her an bir aksaklık çıkabilir. Gaziantep, bu bölge her yönüyle çok güzel. Burası tarih öncesi medeniyetlerinden baktığımızda Gılgamış'ın toprakları. Gaziantep'in ne kadar, nasıl bir geçmişi olduğunu Zeugma Müzesi'ne gittiğimizde görüyoruz. Gaziantep ve bu bölgenin kültürü de gelişmiş, gayet güzel, insanları da, Anadolu'nun diğer bölgelerindeki insanlar gibi cömertler. Yüreklerini açıyorlar. Keyifli bir şekilde vakit geçiriyoruz" diye konuştu.