Tenisin Şampiyonu GKV'li Ayda Akçayöz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şampiyon sporcuyu kutlayarak şampiyonluk kupasını verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupası kapsamında yarışmalara katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri farklı branşlarda çeşitli ödüller kazandı. Tenis dalında Gaziantep şampiyonluğunu kazanan Ayda Akçayöz kupasını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den aldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden Dicle Su Sertpolat, Ceren Batuş, Alara İlkbaşaran ve İdil Erkan'da çeşitli dallarda ödüller kazanarak isimlerini başarı listesine yazdırdı.

GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı tenis dalında Kurtuluş Kupasını GKV Özel Okullarına kazandıran Ayda Akçayöz ile yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden Dicle Su Sertpolat, Ceren Batuş, Alara İlkbaşaran ve İdil Erkan'ı kutlayarak başarılar diledi. Dağlı sporcuların başarısında önemli rol oynayan beden eğitimi zümresi öğretmenlerini ve velileri de kutlayarak destekleri için teşekkür etti.