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Tepkiye neden olan kitap kapağı değişiyor

Kapağındaki heceleme hatası nedeniyle tepkiye neden olan kaynak kitabının kapak tasarımı değişiyor.


Gaziantep'te öğrenci ve veliler, bir kaynak kitabındaki "Türkçe" kelimesinde hece hatası olduğunu belirterek, tepki göstermişti. Tepkiler üzerine yayınevi kitabın kapak tasarımını değiştirme kararı aldı. 2 ayrı tasarım hazırlayan yayınevinin yapılacak son kontrollerden sonra kitabı yeniden basacağı öğrenildi.


Öğrenci ve veliler de Türkçe kaynak kitabında olmaması gereken bir yanlıştan dönüldüğü için yayınevine ve tasarımcılarına teşekkür etti.

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