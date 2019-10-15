Tepkiye neden olan kitap kapağı değişiyor

Gaziantep'te öğrenci ve veliler, bir kaynak kitabındaki "Türkçe" kelimesinde hece hatası olduğunu belirterek, tepki göstermişti. Tepkiler üzerine yayınevi kitabın kapak tasarımını değiştirme kararı aldı. 2 ayrı tasarım hazırlayan yayınevinin yapılacak son kontrollerden sonra kitabı yeniden basacağı öğrenildi.

Öğrenci ve veliler de Türkçe kaynak kitabında olmaması gereken bir yanlıştan dönüldüğü için yayınevine ve tasarımcılarına teşekkür etti.