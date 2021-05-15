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Terlik fabrikasında yangın: 1 yaralı

Gaziantep’teki bir terlik fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, yangında bir kişi yaralandı.

Gaziantep'teki bir terlik fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, yangında bir kişi yaralandı.


Yangın, GATEM kunduracılar sitesinde bulunan bir terlik fabrikasında meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen yangına 7 itfaiye ekibi müdahale ediyor. Dumanların kapladığı fabrikada bir kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak ve diğer fabrikalara sıçramasını önlemek için müdahalesi sürüyor.

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