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Terör gazisi doğum gününde hayatını kaybetti

Geçirdiği rahatsızlık sonucu doğum günü olan 14 Ocak tarihinde hayatını kaybeden Gaziantepli terör gazisi Jandarma Uzman Çavuş Muammer Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.


Tunceli Ovacık'ta 1996 yılı Ocak ayında terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada kafasına mermi isabet etmesi sonucu gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Kurt (49), yaklaşık 15 gün önce geçirdiği damar tıkanıklığı rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde 15 gün boyunca tedavi gören Gazi Jandarma Uzman Çavuş Muammer Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak doğum günü olan 14 Ocak'ta hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden terör gazisinin naaşı, Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki gasilhanede yapılan işlemlerinin ardından al bayraklı tabuta sarılarak memleketi Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'ne gönderildi.


Gazi Kurt, Sakçagözü Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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