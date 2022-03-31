Terör örgütü DHKP-C propagandası yapan şahıs yakalandı

Gaziantep’te, terör örgütü DHKP-C propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.
Gaziantep'te, terör örgütü DHKP-C propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S. polis ekiplerince yakalandı.
Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DHKP-C silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S. isimli şüpheli yakalandı. C.S. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.