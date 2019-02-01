Avrupa Şampiyon Kulüpler Kapalı Alan Hokey Şampiyonasına Türkiye'yi temsilen katılacak olan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımına destek olmak için Hırvatistan'a gideceğini açıklayan THF Başkanı Sadık Karakan, trophy şampiyonasının Gaziantep ve Türkiye'nin tanıtımı içinde büyük bir şans olduğunu ifade ederek, Gaziantep'te inşa edilecek spor salonlarından birisinin hokey standartlarına uygun olarak inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hokeyde Türkiye'nin ve Gaziantep'in gururu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de katılacağı, Avrupa Şampiyon Kulüpler Salon Hokey Trophy Şampiyonası öncesi bir değerlendirme yaparak, Türkiye için büyük bir önem taşıyan şampiyona'da Gaziantep Polisgücü Hokey takımının Türkiye'yi temsil ettiğini ve takımın Avrupa'nın en güçlü takımları arasında yer aldığını ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, “Son yıllarda müthiş bir başarı grafiği yakalayan Gaziantep Polisgücü Hokey takımı, bir çok imkansızlıklar içerisinde, 1200'lü yıllardan beri hokey oynanan İngiltere şampiyonu ile aynı kategoride mücadele ediyor, Bunun yanında yüzyıllardan beri hokey oynayan, Fransa, İspanya, Danimarka, Polonya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti şampiyonları ile aynı kulvarda yarışıyor, Bu henüz ülkemizde genç bir branş olan hokey için tansık bir olaydır” dedi.

THF Başkanı Sadık Karakan Türkiye'nin ilk kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası Trophy'de temsil edildiğine de dikkat çekerek, “Gaziantep Polisgücü Sporun bu başarısı resmen bir tansık. Bu olaya Gaziantep şehir olarak ne kadar sahip çıkıyor veya şehir tanıtımı için bu olaydan ne kadar istifade edebiliyor onu bilemiyorum. Gaziantep Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımızın, Gaziantep'i Sporun Başkenti yapacağız açıklamaları oldukça heyecan verici, bu söylemin sözde kalmayıp, icraata dönüşmesi en büyük temennim olmakla beraber, şehir için de büyük bir kazanım olacaktır. Umarım yapılacak tesisler müze gibi koruma altına alınıp kapısına kilit vurulmaz, sporun ve sporcunun ruhuna uygun olarak çocuklarımıza, gençlerimize, amatör ve diğer spor kulüplerimize hizmet verir. Burada unutulmaması gereken bir konuda yeni yapılacak kapalı salonların bir tanesi hokey sporunun yapılabileceği standartlarda inşa edilerek, Türkiye'nin hokeyci merkezi haline gelen Gaziantep ve bölge şehirlerin hokey takımlarına hizmet verebilmesidir. Bu konuyu Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in dikkate alarak kapalı alan hokey sahasında sorun yaşayan bütün hokeycilerimize de tesis konusunda gerekli desteği vereceğine inanıyorum. Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Gaziantep'e yaptırılan açık alan hokey sahası içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Ancak acilen Gaziantep'te hokey sporunun yapılabileceği Avrupa ve dünya standartlarında kapalı salona ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

Spor Tesisleri Bu Milletin Ortak Malıdır

Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütün spor tesislerinin milletin ortak malı olduğunu, devletin parası, milletin alın teriyle inşa ettirildiğini ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Trophy gibi Türkiye ve Türk milleti için önemli olan bir şampiyonada Gaziantep PolisgücüSpor'un salon sıkıntısı yaşamasının anlaşılmaz olduğunu ifade ederek, “Bu milli bir meseledir. Gaziantep'i idare edenler bu takımın kentte bulunan standartlara uygun sahalarda antrenman yapmasını sağlaması, onlara yardımcı olması milli bir görevdir. Bu takım Gaziantep'in ve Türkiye'nin gururudur. Bu takımın oyuncuları Gaziantep'in evlatlarıdır. Bu dava milli bir davadır. Edindiğimiz izlenim bu takımın mevcut tesislerden yeterince yararlanmasının sağlanmaması yönündedir. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü hokey takımları Gaziantep Spor tarihinin en büyük başarılarına ulaşmış Avrupa ve dünyada bilinirliliği en yüksek takımlardan birisidir. Bu takıma Gaziantep'te antrenman yapacak uygun salon tahsis edilmemesine inanamıyorum. Böylesine milli bir olayla ilgili, bu sporcuların önünü açmamak, onlara yardımcı olmamak, antrenman veya diğer lojistik yardımlarda bulunmamak, bir idarecinin sporla ilgili zerre kadar bir kültürü, ufku yada görgüsünün olmadığını gösterir. Bir kulübün, kendi ilinde antrenman yapacak nizami salon bulamayıp, başka illere gitmek zorunda bırakılması ayıptır ve bu ayıp maalesef o şehrin yöneticilerine aittir. Tek dileğimiz Gaziantep'te inşa ettirilecek salonlardan bir tanesinin hokey standartlarına uygun inşa edilerek bu spor dalıyla ilgilenen kulüplerin ve sporcuların hizmetine verilmesidir. Bu konuda Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in duyarlılığını biliyor ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

THF Başkanı Karakan Trophy için Hırvatistan'a gidiyor

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Hokey takımının katılacağı Trophy'i yakından izlemek ve sporculara moral vermek için Hırvatistan'a gideceğini de açıklayan THF Başkanı Sadık Karakan, “Bu önemli şampiyonada takımın yanında olacağım ve bütün maçları Hırvatistan'da izleyeceğim Bu takımın böyle başarılı hale gelmesinde büyük fedakarlık yapan ve emek harcayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan'ın şahsında tüm yöneticilerini, teknik ekibi, sporcuları ve özellikle takıma büyük destekler veren Gaziantep'in yerel, ve ulusal basın kuruluşlarını ve mensuplarını yürekten kutluyorum” diye konuştu.