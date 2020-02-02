THF Türkiye Süper Lig Kupası Gaziantep Polisgücü'nün

18 maçta 52 puan toplayan takım, toplam 157 gol atarken artı 111 averaj'a sahip oldu. Şampiyonluk kupasını THF Başkan Vekili Bayram Yüksel'den alan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, Avrupa Trophy Ligine odaklandıklarını ifade etti.

Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Hokey Federasyonu'nun 1019-2020 Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımının şampiyonluğuyla tamamlandı. Düzenlenen kupa töreninde Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımının kupasını THF Başkan Vekili Bayram Yüksel vererek Başkan Mehmet Kaplan ve ekibini kutladı. Başkan V. Bayram Yüksel, önümüzdeki günlerde Alanya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy Ligi Şampiyonası içinde Başkan Kaplan'dan şampiyonluk sözü aldı.

THF Türkiye Süper Ligi şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı sporcularını kutlayan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan “Başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Şampiyonluk kupasını Elazığ'da yaşanan depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza armağan ediyoruz. Bundan sonraki süreçte önümüzde Gaziantep'in ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirilecek olan Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Trophy Şampiyonası için var gücümüzle çalışacağız. Burada çok güçlü ülke takımlarıyla karşılaşacağız. Burada da şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Polisgücü'nü şampiyonluğa taşıyan ekip

Baş antrenörlüğünü Yusuf Kasım'ın sürdürdüğü Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımında, Mustafa Karalar ve Ayşe Kasım'ın antrenörlüğünü üstlendi. Takımı bir kez daha şampiyonluğa götüren ekipte Ali Akın Özkılıç, Yusuf Yaşar, Muhammed Oran, Numan Poyraz, Celal Aydın, Reza Norouzzadeh, Behdad Beiranvand, Akif Çetiner, Furkan Özkılıç, Samet Aybaba Ceylan, Mustafa Doğan ve Vakıf Can Kılıç görev aldı.

Gaziantep Polisgücü' Avrupa Şampiyonasında güçlü ekiplerle mücadele edecek

14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Alanya'da Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığını ifade eden Mehmet Kaplan, “Alanya'da Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 ‘de A grubunda ülkeler Hollanda, İngiltere, Hırvatistan ve İrlanda, B grubunda ise İsviçre, Fransa, Portekiz ve Türkiye'yi temsilen takımımız yer alıyor. 2019'da Hırvatistan'da ilk kez Trophy lige katılan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Alanya'da Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla karşılaşacak. Diğer taraftan 21-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Litvanya'da gerçekleştirilecek olan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 Women'de yarışacak olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ise Kızlar A grubunda İsviçre, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacak. Bu ligde B gurubunda ise Belçika, Çekya, Litvanya ve Fransa yer alıyor. Bütün enerjimizi bundan sonra gerek kadın takımımızda gerekse erkek takımımızda Avrupa Trophy Şampiyonasına vereceğiz” diye konuştu.