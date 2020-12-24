THY Mühendisi Küçükoğlu online konferansla öğrencilerle buluştu

Aysu Küçükoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Uçuş Operasyon Koordinasyon Yönetimi” konulu online seminer gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları Mühendisi F. Aysu Küçükoğlu seminerde uçağın uçması için gerekli olan operasyonel gereklilik ve yetkinlikler, havalimanları çalışma prensipleri, yer işletme kuruluşları çalışma prensiplerini konu alan sunumunu gerçekleştirdi. 6 Yıldır Türk Hava Yolları'nda çeşitli birimlerde mühendis olarak çalışan Küçükoğlu, Türk Hava Yolları'nın sahip olduğu uçak tipleri ve filo yapısı, uçuş ağı ve uçuş noktaları konularında bilgi verdi. Havayolu uçuş operasyon çalışma prensipleri ve Türkiye Sivil Havacılık çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendiren Küçükoğlu, öğrencilerin sorularını cevaplayarak interaktif bir seminer geçekleştirdi. Genel anlamda havacılık faaliyetlerinin tanıtımına değinen Küçükoğlu, katılımcıları havacılık branşlarında tematik olarak bilgilendirdi. Türk Hava Yolları olarak tüm uçuş dokümanlarını ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre hazırlamakla yükümlü olduklarını belirten Küçükoğlu, "Türk Hava Yolları olarak tüm dokümanlarımızı kullanıcıların türüne göre, kabin, kokpit, mühendislik olarak hazırlayıp öncelikle şirket içi kalite sürecimizde değerlendiriyoruz. Şirket içi tüm ilgili birimler onay verdikten sonra, dokümanlarımızı Shgm'ye gönderiyoruz. Shgm onayı aldıktan sonra dokümanlarımızı ilgili personelin kullanımı için yayınlıyoruz” dedi.