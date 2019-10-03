İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tı bariyere çarptı: 1 yaralı

Gaziantep’te seyir halinde bulunan bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.


Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 19'uncu kilometresinde seyir halinde bulunan ve plakası belirlenemeyen bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Tırın ismi henüz belirlenemeyen ve direksiyon başında uyuduğusürücüsü,kazada yaralandı.


Yaralı sürücü ihbarla kaza yerine gelen 112 acil ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.