Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Parmaksız Hatem'de

Dr. İlker Parmaksız'ı bünyesine kattı.

Uzm. Dr. İlker Parmaksız, 1976 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olan Dr. Parmaksız, 2003 ve 2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda ihtisasını tamamladı. Dr. Parmaksız, 2016 yılında Sağlık kurumları işletmeciliği, 2021 yılında da Adalet bölümlerinde eğitimini tamamladı.

Uzmanlık eğitimi sonrasında devlet hastanesi ve özel hastanelerde de görev yapmış olan Dr. Parmaksız, mesleki çalışmalarına Mart 2023 tarihi itibariyle Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde devam etmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. İlker Parmaksız'ın, Diabetes Mellitus, Parkinson Hastalığı ve Obezite tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alıyor.

Özel Hatem Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan Uzm. Dr. İlker Parmaksız, uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katıldı.