Ticaret elçileri, eşleştirme organizasyonu ile GSO üyesi firmalarla buluştu

Üniversite Sanayi İşbirliği Programı çerçevesindeki projede 2019 yılından bu yana faaliyetler gerçekleştiriliyor.

GAÜN Atatürk Kültür Merkezi'de (AKM) gerçekleştirilen firma-elçi eşleştirme faaliyetleri ile Gaziantepli firmaların global pazarlar, tedarikçiler veya partnerler bulmaları sağlanırken, projeye katılan öğrencilerin de kendilerini geliştirme, ülkemizi ve şehrimizi daha yakından tanıma fırsatı sağlanması amaçlanıyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Elçileri Projesi'nin Gaziantep ve Türkiye'nin ihracatının artması noktasında oldukça faydalı olduğunu belirterek, “Bugün burada gördüğüm ortam, projemizin başarıya ulaşması ve ülkemize rol model olması beni oldukça mutlu etti. Yapılan bu eşleştirme organizasyonlarıyla Gaziantep'te öğretim gören uluslararası öğrenciler ve yabancı dil bilen ülkemiz öğrencilerinin akademik, ülke ve lisan bilgileriyle kayıtlı ihracatçı firmaların tecrübeleriyle karşılıklı kazanım ilişkisi kurulması sağlanıyor. İsim tescilini aldığımız Ticaret Elçileri Projemiz ile ihracatımızı daha yukarılara taşıyacağız” dedi.

Proje ile farklı ülkelerinden Gaziantep'e okumaya gelen uluslararası öğrenciler ve yabancı dil bilen ülkemiz öğrencilerinin gönüllü ticaret elçileri olmalarının sağlandığını dile getiren Adnan Ünverdi, öğrencilerin kendi ülkelerinde faaliyet gösteren firmalarla Gaziantep üyesi firmaların ürünlerini tanıttıklarını kaydetti.

Sanayiciler olarak amaçlarının ticaret hacmini arttırarak ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmak olduğunu vurgulayan Ünverdi, “Uluslararası öğrenciler ve yabancı dil bilen ülkemiz öğrencilerimiz ihracat yapılmasına katkı sağlıyor ve yabancı dil avantajını kullanarak firmaların ihtiyaç duyacağı yazılı ve sözlü tercümanlık ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca projeyle ticaret heyetlerimizin başka ülkelere yaptıkları ziyaretlerde ticaret elçilerimiz işadamlarımıza rehberlik ediyorlar. Projemizi geliştirerek, yeni etkinlikler yaparak yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ünverdi, “Uluslararası öğrenciler ve yabancı dil bilen ülkemiz öğrencileri firmalara, vatandaşı olduğu ülkenin Ticaret Elçisi olarak, mezun olduktan sonra firmada istihdam edilerek, firmalara yazılı ve sözlü tercümanlık desteğinde bulunarak, firmaların yurt dışı seyahatlerinde mihmandarlık yaparak, ülkesindeki alıcı firmaları GSO üyeleri ile paylaşarak destek veriyor. Projeye başvuran firma temsilcileri ise başvuru sürecinde talep ettikleri hedef ülkelere göre uygun olan öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu şekilde hem uluslararası öğrenciler ve yabancı dil bilen ülkemiz öğrencileri, hem firmalar hem de ülkemiz kazanım elde ediyor. Projemizde bize destek veren Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Arif Özaydın olmak üzere, öğrencilerimize ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı..

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yurt dışından Türkiye'ye okumaya gelen öğrencilerin Gaziantep ile uyumunu sağlama adına başta sanayi ve diğer sektörlerle işbirliğini gerçekleştirmek üzere böyle bir etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Gaziantep'in küresel bir şehir olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özaydın konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bu etkinliğimiz de küresel bir şehir olmasının göstergesi. Üniversitemizde Dünya'nın 107 ülkesinden öğrenci var. Bu öğrencileri ağırlıyoruz, eğitiyoruz ve kariyer planlarını birlikte yapıyoruz. Gaziantep'te onları tüketen öğrenci değil üreten öğrenci kategorisine geçirmek istiyoruz. Burada ürettiğimiz ürünleri de dünyanın hizmetine sunma adına, onları ticaret elçisi yapmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Dünya'nın daha farklı bölgelerinden çok sayıda öğrenciyi üniversitemize almak istiyoruz. Gaziantep'in ürettiği ürünleri Dünya'nın başka bölgelerinde kullanıma sunmak, Gaziantep'i dünyaya tanıtmak istiyoruz.”