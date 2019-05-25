Ticaret elçileri GSO üyesi firmalarla buluştu

Üniversite Sanayi İşbirliği Programı kapsamında, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında gerçekleştirilen Ticaret Elçileri Projesi'nde yabancı uyruklu öğrencilerle GSO üyesi firmalar bir araya geldi.

Gaziantep Üniversitesi'nde gerçekleşen ilk buluşmada, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli, firma-elçi buluşması süresince katılımcılar ile birebir görüştü. Ticaret köprülerinin temellerinin atıldığı program yoğun ilgi gördü.

Programda bir konuşma yapan Prof. Dr. Gür, Ticaret Elçileri Projesi'nin hem öğrencilerin aktif olarak sahaya inmelerinin sonucunu hem de firmaların ithalat ihracatları esnasında ihtiyaçlarına olanak sağlayacak bir proje olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Gür, “Sonuçlarının etkili olarak ortaya çıkacağı aktif projelerden birisi. Eminim ki ülkemizde model proje niteliği olan bu çalışmayı, üniversitemizde ilk olarak yaptığımız için oldukça gururluyuz. Uluslararası öğrencilerimizin ailelerinden uzakta, bizlere emanet olduklarını biliyoruz. Biz bir aileyiz. Bu gençlerimizi yalnızca akademik değil, ayrıca sosyal olarak da geliştirmek en önemli görevlerimizden biri. Mezun olduklarında yalnızca bir diploma almalarının ötesinde, onlara bu proje aracılığı ile deneyim de kazanmalarını sağlamak en önemli hedefimiz. Oldukça aktif geçen tüm bu görüşmelerin sonucunda, projeye katılan öğrencilere dış ticaret eğitimi, pazarlama yönetimi gibi alanlarda eğitimler verildikten sonra, çalışma hayatına ilk adımlarını atacaklar” şeklinde konuştu.

Gaziantep'te üretim yapan 30'dan fazla firmayla 200 öğrencinin iş görüşmesi gerçekleştirildiğini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yaptığı değerlendirmede, “Proje ile farklı ülkelerinden ilimize okumaya gelmiş öğrencilerimizin gönüllü ticaret elçilerimiz olmalarını sağlamak istiyoruz. Bu amaçla, öğrencilerimizin kendi ülkelerinde faaliyet gösteren firmalarla Gaziantep üyesi firmaları tanıştırmalarını, ihracat yapılmasına katkı sağlamalarını ve öğrencilerimizin yabancı dil avantajını kullanılarak firmaların ihtiyaç duyacağı yazılı ve sözlü tercümanlık ihtiyacının karşılanmasını hedefliyoruz. Ayrıca proje ile ticaret heyetlerimizin başka ülkelere yapacakları ziyaretlerde bu arkadaşlarımızın işadamlarımıza rehberlik edebilmelerini arzu ediyoruz” dedi.

Bu süreci geliştirerek devam edeceklerini kaydeden Ünverdi, “Eşleştirme sonrası öğrenci kardeşlerimizi özel bir eğitim kampına alacağız. Dış ticaret ve raporlama konusunda özel eğitimler vereceğiz. Önümüzdeki eğitim ve öğretim sezonunun başlangıcında yabancı uyruklu öğrencilerimizle hızlı bir tempoda çalışmaya başlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Ticaret Elçileri Projesi'nin Üniversite Sanayi İşbirliği Programı çerçevesinde gerçekleştiğini ve bu kapsamda GSO ile GAÜN arasında işbirliği protokolü imzalandığını hatırlatan Ünverdi, “Protokole göre üniversitedeki yabancı uyruklu öğrencilerin programa dahil olmaları sağlanacak. Biz de firmalarımızın projeye iştirak etmelerini sağlayacağız. Protokol sonrası ikinci adımı attık ve tanıtım programıyla uygulama aşamasına geçtik. Projemiz hem öğrencilerden hem de firmalarımızdan büyük ilgi gördü. Ticaret Elçileri Projesi ile biz bu kardeşlerimizi gönüllü ticaret elçileri tayin ederek, kendi ülkeleri ile ticari köprüler kurabileceğimize inandık ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projemizde bize destek veren başta Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür olmak üzere, öğrencilerimize ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.