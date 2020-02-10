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Ticari araç ile minibüs çarpıştı 2 yaralı

Gaziantep’te hafif ticari aracın çarpması sonucu devrilen minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te hafif ticari aracın çarpması sonucu devrilen minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi oduncular sitesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. 34 OY 0972 plakalı hafif ticari araç, 27 MA 4969 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs takla atarak devrildi. Devrilen minibüste bulunan 2 kardeş Fares E. Ve Muhammet E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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