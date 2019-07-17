TİM Halı Sektör Kurulu Gaziantep'te toplandı

GAHİB tarafından üniversite mezunlarına yönelik açılan Dış Ticaret Uzmanlık kursunu da ziyaret eden Başkan Salahattin Kaplan ve TİM Halı Sektör Kurulu üyeleri, ihracatta gençlere büyük ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu, Salahattin Kaplan başkanlığında Gaziantep'te toplandı. Sektörün genel sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu toplantıda 2019 yılının ilk 6 aylık ihracat verileri de masaya yatırıldı. Salahattin Kaplan başkanlığında GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen TİM Halı Sektör Kurulu Toplantısına İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uysal, İHİB sektör kurulu üyeleri ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) sektör kurulu üyeleri katıldı.

Yenilikçi ürünlerle yeni pazar arayışlarının da gündeme alındığı sektör kurulu toplantısında konuşan Başkan Salahattin Kaplan, ihracatta yaşanan sıkıntıların giderilmesi için ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. 2019 yılının ilk 6 aylık sürecinde halı sektörünün önemli başarılara imza attığını da sözlerine ekleyen Başkan Kaplan, “2019 yılının ilk 6 aylık sürecinde Türkiye genelinde bütün birliklerimiz 168 ülkeye 1,2 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu dönemde ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracattaki artış önemlidir. Bu ülkelerde yapılan tanıtım çalışmalarının geri dönüşünü alıyoruz. 2019 yıl sonu hedefimiz olan 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefimizi tutturacağımıza, hatta aşacağımıza inanıyorum. Firmalarımızın ve birliklerimizin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyoruz. 12 aylık döneminde ise ihracatımız 2 milyar 249 milyon dolardan 2 milyar 344 milyon dolara çıktı. Sektörümüzle ilgili ihracatın yüzde 66,9'unu Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birliği tarafından yapılmıştır. İller bazında bakıldığında, 1 milyar 176 milyon dolarlık ihracatın 782 milyon dolarını Gaziantep yapmış. İstanbul 281, Uşak 43, Bursa 18, Denizli 7 milyon dolar olarak devam etmektedir” dedi.

168 ülkeye Türkiye'nin ürettiği halılar ihraç edildi

Başkan Kaplan yaptığı değerlendirmede, yılın ilk 6 aylık döneminde 168 ülkeye halı ihracatı yapıldığının altını çizerek, “Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 168 ülkeye halı ihracatı gerçekleştirdik. Ülke basında ihracatta ilk sırada 282 milyon dolarla ABD birinci sırada gelirken 210 milyon dolar halı ihracatıyla Suudi Arabistan, 57 milyon dolarla Almanya ve 45 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirilen ihracat geliyor. Sektörümüze ilgili diğer önemli pazarlarımız İngiltere, Libya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Kuveyt, İsrail ve Belçika'dır” dedi.

Suudi Arabistan pazarında artış devam ediyor

Başkan Kaplan, "İlk 6 ayda ABD'deki ihracat artışımız yüzde 5,8, Suudi Arabistan'da yüzde 43,3 olmuş. Suudi Arabistan'da özellikle son 2 yıldır düşüş vardı ama bu yıl orada işler daha hareketliydi. Irak'ta istikrarsızlık var ihracat yüzde 30 düşmüş. İngiltere'ye ihracatımız yüzde 17,8, Libya'ya yüzde 12 artmış. Mısır'da geçmişte ihracatçı bilgi sistemiyle ilgili sıkıntılar vardı. Bu ülkeye 3 firmamız ihracat yapabiliyorken bu yıl o sayı 15-16'ya çıktı. Mısır'a ihracatımız son 6 ayda yüzde 121 arttı. En az 20-30 yetki belgesi bekleyen firmamız var. Bu ülkeye geçen yıl ihracatımız 23 milyon dolarken bu yıl 51 milyon dolara çıkmış. BAE'de yüzde 24 artmış. Bu ülkeler Türkiye halı sektörünün mevcut ve sürekliliği olan pazarları. Ancak hedefimizde elbette yeni ülkeler ve yeni pazarlar var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı gerek birliklerimiz gerekse TİM olarak sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yeni ülkeler ve pazarlar masada

Başkan Kaplan, yeni pazar arayışlarının devam ettiğini ve 2019 yılının ikinci yarısında önemli fuarlarla birlikte bazı hedef ülkelerde incelemeler ve pazar arayışlarının süreceğini belirterek, “2019 yılının ilk yarısında bazı ülkeleri ziyaret ederek temaslarda bulunduk. Halen ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeleri de ziyaret ederek mevcut durumları gözden geçirdik. Yılın ikinci yarısında Malezya ve Endonezya'ya gitmeyi planlıyoruz. Bu ili ülkeye de ihracatımız var ama düşük. Artırmak için çaba göstereceğiz. Diğer taraftan İngiltere'de fuar var ona katılmayı planlıyoruz. Dünyadaki bütün sektör temsilcileri fuarlarda bir araya geliyor. Amacımız, sektörü tanıtmak. 2,5 milyar dolar olan yıl sonu hedeflerimizi tutturacağımıza hatta aşacağımıza inanıyorum" dedi.

"Dünyanın birçok ülkesinden yoğun sipariş alıyoruz"

Sektörün sipariş sorunu olmadığını beklenenin de üzerinde taleple karşı karşıya kalındığını ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yaşanan en büyük sorunun iç rekabet olduğunu, bu rekabetin sektöre, firmalara ve ülke ekonomisine önemli zararlar verdiğini ifade ederek, “Bizim rakibimiz diğer ülke üreticileri olmalı. Ancak Türkiye'den son yıllarda firmalar arasındaki rekabet ürettiğimiz halıların dünya pazarlarında daha düşük fiyatlara satılmasına neden oluyor. Bu kadar emek, bu kadar yatırım, bu kadar mücadele firmalar arasındaki haksız ve yerinde olmayan rekabetle maalesef boşa gidiyor. Firmalarımızın bu anlamda daha dikkatli olması çok önemli” dedi.

GAHİB gençlere yeni iş kapısı açıyor

TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve sektör kurulu üyeleri, GAHİB tarafından gençlerin halı sektörüne kazandırılmasına yönelik başlattığı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimine katılan kursiyerleri de ziyaret ettiler. Kursiyerlerle uzun uzun sohbet eden halının duayenleri gençlerden beklentilerini dile getirerek yarınlarda uluslararası pazarlarda gençleri etkin olarak görmekten dolayı mutlu olacaklarını sözlerine eklediler. İş garantili eğitim olarak ta kamuoyu tarafından bilinen ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği eğitim tamamlandığı zaman eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler çeşitli firmalarda işe başlayacak.