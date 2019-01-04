Timeline Travel Projesi Gaziantep Üniversitesi'nde tanıtıldı

Gaziantep Üniversitesi'ne Avrupa Birliği projeleri alanında bir başarı daha ekleyen “Zamandizin Yolculuğu, Mimarlık Tarihi Öğrenimi ve Öğretimi için Alternatif Bir Uygulama” projesinin tanıtımı ve timelinetravel.net adresinden erişime açılan Zamandizin Yolculuğu Aracı adlı web uygulamasının lansmanı Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yapıldı.

Lansmanın açılışında konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, projenin üniversite için bir gurur olduğunu ve başka Avrupa Birliği projeleri için de motivasyon oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Bedir, “Bizler Gaziantep Üniversitesi olarak yükseköğretim alanında yapılan projeleri ve böylesine güzel sonuçlarını yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Farklı fakültelerde de ve turizm alanında da kullanılabilecek bu aracın, gelecekte yapılacak diğer yükseköğretim projeleri için de referans olacağını umuyoruz” dedi. Proje Koordinatörü ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Özgüleş'in gerçekleştirdiği sunumla, mimarlık tarihi eğitiminin daha keyifli ve kolay öğrenilir hale getirilmesini amaçlayan projenin ilk ürünleri kamuoyuyla paylaşıldı. Dr. Öğretim Üyesi Özgüleş oldukça ilgi gören tanıtım toplantısıyla ilgili olarak, “İstanbul, Ravenna gibi tarihi şehirlerin yapılarını bir harita ve kronoloji üzerinde gösteren Timeline Travel Tool artık hazır. Şehirlerin geçmişine anıtsal yapılar üzerinden bir yolculuk yapmak isteyenler, bu web sitesini çok sevecek. Amacımız öğrenmenin kolaylaşması için verinin görselleştirilmesi. Farklı dönemleri ve mimari üslupları kavramayı kolaylaştıracak bir tasarım içinde, yapılar hakkındaki bilgileri çoğu bu proje için yeni oluşturulan görsel malzemelerle birlikte sunuyoruz. Üstelik kullanıcılar kendi zaman dizinlerini de oluşturabiliyor ve editörlere önerebiliyor” ifadelerini kullandı.

Timeline Travel e-Öğrenme Platformu'nun ilk taslağının da hazır olduğunu ifade eden Özgüleş, "Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da hızla ilerleyen dijitalleşme, e-öğrenme derslerinin klasik derslerin yerini almaya başlayacağını gösteriyor. Biz de projemizle buna uyum sağlamak adına, mimarlık tarihi dersleri için Timeline Travel Tool'a uyumlu yeni bir müfredat oluşturduk, zengin bir içerik hazırladık ve geliştirilen e-öğrenme platformuna bu içeriği entegre ettik. Görsel tasarım üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor ve önümüzdeki aylarda yeni hazırlanan dersler de sisteme eklenecek. Dileyen hocalarımız kendi derslerini de herkesin erişimine açık bu sistem üzerinden e-öğrenme derslerine çevirebilir” şeklinde konuştu. Başta Mimarlık Fakültesi öğrencileri olmak üzere, farklı fakültelerden öğrencilerin ve öğretim üyelerinin de ilgi gösterdiği toplantıda projenin önemli çıktılarına yer veren Özgüleş e-öğrenme platformu kullanımı ile ilgili olarak da, “Projenin bir başka önemli boyutu da geliştirilen fikri çıktıların başarısının, Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Bölümü'ndeki test dersleriyle değerlendirilmesidir. Bu dönem ki öğrencilerimiz test dersleri kapsamında Timeline Travel uygulamasını ve e-öğrenme platformunu kullanan ilk öğrenciler oldu. Test dersleri fakültemizde ikinci dönemde devam edecek ve ortaklarımızdan Bologna Üniversite'sinde de gerçekleştirilecek. Testlerin sonuçlarını bir makaleyle paylaşacağız” diye konuştu.

Toplantı, E-öğrenme dersleri için oluşturulan yeni ders videolarının tanıtımı ve soru cevap ile sona erdi. E-öğrenme platformundaki “İstanbul'da Osmanlı Mimarisi” dersine ait ders videoları projenin YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor. Mimarlık tarihi alanındaki bir yüksek lisans tezinde de kullanılan Timeline Travel ile Gaziantep turizmine de katkı sağlanacak ve Gaziantep'teki Osmanlı dönemi hanları timelinetravel.net üzerinden ziyaret edilebilecek.