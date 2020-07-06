Timeline Travel Projesi Ulusal Ajans'ın canlı yayın konuğu oldu

Gaziantep Üniversitesi'nin koordinatörü olduğu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Timeline Travel (Zamandizin Yolculuğu): Mimarlık Tarihi Öğrenimi ve Öğretimi için Alternatif Bir Uygulama” projesi ses getirmeye devam ediyor.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen “Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması” başlıklı Instagram canlı yayınının konuğu Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş oldu. GAÜN'ün Erasmus Plus Hibe Programı alandaki ilk yükseköğretim projesi olan Zamandizin Yolculuğu Projesi, Avrupa Birliği projeleri alanında Avrupa Birliği tarafından “İyi uygulama örneği” seçilmişti. Başarılı projenin sonuçları, başka projelere de ilham olması için bu canlı yayında paylaşıldı.

Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını ile birlikte “uzaktan eğitim” eğitim sektöründe daha da ön plana çıktı. Geçen yıl tamamlanan ve Gaziantep Üniversitesi'nin gurur kaynağı olan Timeline Travel Projesi de timelinetravel.net adresinden erişilebilen Timeline Travel adlı web uygulamasının yanı sıra Timeline Travel e-Öğrenme Platformu ile alternatif bir uzaktan eğitim aracı olmuştu. E-öğrenme platformu yakın zaman önce Türkiye Ulusal Ajansı tarafından öne çıkarılmış ve “Erasmus+ Uzaktan Eğitimi Destekler” sloganıyla web sitelerinde bir broşürle tanıtılmıştı.

Proje, uzaktan eğitim odaklı projelere ilham verecek

Projenin koordinatörü ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş, üniversitedeki ofisinden Ulusal Ajans'ın yayınına katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörlüğü Uzmanı Nejla Ergani'nin sorularını yanıtlayarak, proje hakkında bilgi verdi. “Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması (DEOR)” konulu yayında projelerin en önemli aşamalarından olan yaygınlaştırmayla ilgili örnekler, “Zamandizin Yolculuğu” projesi üzerinden verildi.