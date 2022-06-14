TİM'in ilk 1000 ihracatçı listesine Gaziantep 71 firmayla damga vurdu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasına girme başarısı gösteren Gaziantepli firmaları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

“Şartlar ne olursa olsun daha fazlası için çalışmaya ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz” diyen Adnan Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021” araştırmasına göre Gaziantep'in 71 firma ile İstanbul ve İzmir'den sonra 3. sırada yer aldığını kaydetti.

Adnan Ünverdi, uluslararası ticarette tedarik zincirinin bozulduğu, girdi maliyetlerinin hat safhaya ulaştığı bir dönemde, Gaziantep'te faaliyet gösteren firmaların olağanüstü bir mücadele ile kent ihracatını yukarıya taşıdığını ve Gaziantep'in ihracatının ithalatı karşılama oranın da yüzde 140 ile cari fazlası veren bir şehir olduğunu belirtti.

Ünverdi, Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme politikası çerçevesinde, üreten ve ihracat yapan kesimin ağırlaşan koşullar karşısında daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ünverdi, bu sayede hem ürün bazında katma değerin artacağını hem de daha fazla döviz girdisi sağlanacağını dile getirerek, “Girdi maliyetlerindeki artışlar ürün fiyatlarına ve ihracat rakamlarına yansıyor. Bu tablo karşısında ürün bazında da ihracatımızı artırmak zorundayız. Bunun için de ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak teşvik, destek ve kolaylaştırıcı adımlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

Sürdürülebilir sanayi ve sürdürülebilir ihracat için Gaziantep Sanayi Odası olarak projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünverdi, firmaları yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, verimli üretim, enerji verimliliği ve insan kaynakları verimliliği konularında geleceğe hazırladıklarını ifade etti.

“181 ülkeye 10 milyar doların üzerinde ihracat”

Gaziantep'ten geçtiğimiz yıl 181 ülkeye 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini anımsatan Ünverdi, “Gaziantep güçlü sanayisi ile bölgenin kalesi konumundadır. İmalat sanayimizin ihracatımızdaki payı yüzde 90 oranındadır. Pandeminin bıraktığı izlere, Rusya-Ukrayna savaşına ve tüm olumsuzluklara rağmen bu sene de inşallah 12 milyar dolar hedefine ihracat pazarlarımızı genişleterek ve mevcut pazarlarımızdaki gücümüzü artırarak ulaşacağız. TİM 1000 listesindeki firma sayımızı da ürün yelpazemiz ve yenilikçi bakış açımızla daha da yukarılara taşıyacağız. Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021 listesinde yer alan ve ülkemiz için katma değer üreten tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye ekledi.