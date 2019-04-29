"Tıpta İnovasyon Buluşmaları" SANKO'da başladı

SANKO Üniversitesi, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen "Tıpta İnovasyon Buluşmaları" açılış programı ile başladı. Program kapsamında "Medikal Sanayi Teknolojisinde Yenilikler ve Fırsatlar” konulu bir toplantı ile de "MESANTEP" projesinin önemine vurgu yapıldı.

SANKO Üniversitesi'nin öncülüğünde "Medikal Sanayi Teknolojisinde Yenilikler ve Fırsatlar” konulu toplantı ile "Tıpta İnovasyon Buluşmaları" yapılan açılış programı ile başladı. SANKO Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen açılış programında SANKO Üniversitesi, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile yapılan programda Gaziantep'te sanayileşme sürecine ivme kazandıracak olan “MESANTEP" projesinin tanıtımı da gerçekleştirildi.

Sani Konukoğlu Hastanesi Toplantı Salonu'nda yapılan programa Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile birlikte diğer protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Hedefimiz Gaziantep'i geliştirmek"

Programda açıklamalarda bulunan ve bu gibi projelerle Gaziantep'in gelişmesini amaçladıklarını söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle çalışılmasını ve çalışıldıktan sonra kendisine bilgi verilmesini istediği bir program bu. Bu konuyu hem sanayi odamız hem de üniversitemiz sahiplendiler. Programla ilgili de şimdiye kadar 4-5 civarı toplantı yapıldı. İpekyolu Kalkınma Ajansı, SANKO Üniversitesi ve Gaziantep Sanayi Odası'nın riyasetinde projede çok önemli bir yol katedildi. Gaziantep üretim potansiyeli yüksek bir il. Temel amacımız Gaziantep'i daha kapsamlı bir üretim merkezi haline getirmek. Hedefimiz Gaziantep'in her şeyin en iyisini en uygun fiyata üretebilecek noktaya gelmesini sağlamak" dedi.

"Gaziantep parlayan yıldız"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi programda yaptığı konuşmada Gaziantep'in ekonomik gücüne vurgu yaparak, "Kamu yatırımı olmaksızın kendi sanayisini inşa eden Gaziantep bugün üretim gücü, istihdamı ve yıllık 7 milyar dolar ihracatı ile ülkemizin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Gaziantep Sanayi Odası da bu kapsamda marka şehir, inovasyon vadisi, akıllı sanayi, fuarlar şehri Gaziantep gibi projelerle kent sanayimizin gelişmesine öncülük etmiştir. Bu kapsamda da Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri programı yani kısa ismiyle MESANTEP protokolünü imzaladık. Bu projenin sonuç odaklı ve sürdürülebilir olması için bu protokol çok önemliydi. Biz bu protokol ile bunu gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Geçmişte dört tane inovasyon toplantısı yapmıştık. Bu toplantılarda paydaşlarımızı oluşturmaya başlamıştık. Bugün de o toplantılarda bizleri yalnız bırakmayan dostlarımızın bir kısmıyla beraber projemize start verdik. Bu süreçte projemize başlangıç verebilmek için olduk.a hızlı davrandık" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantının panel kısmına geçildi. Gün boyu süren panel aşamasında yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.