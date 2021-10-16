Tır garajına kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep'te polis tır garajına yaptığı operasyonda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakıt pompa düzeneğinin kurulduğu belirlenen garajda yapılan aramalarda boş tanklar da ele bulundu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesinde bulunan bir tır garajına operasyon düzenledi. Kaçak akaryakıt satışı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yaptığı şok baskında garajda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Kapalı bir alan içerisinde yakıt pompa sisteminin de kurulduğunu belirleyen ekipler, yaptığı aramada kaçak akaryakıtın yanısıra 1 adet santrifüj pompası ve 3 adet boş fiber tankı da buldu.

Akaryakıt ve tanklar ile pompa düzeneğine el koyan ekipler, operasyon kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı.