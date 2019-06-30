Tıra çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Gaziantep'te seyir halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep-Yavuzeli Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Murat Yılmaz (25), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz ve arkadaşı Oktay Ç., yola savruldu. Evli olduğu öğrenilen Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Oktay Ç., kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan Yılmaz'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.