Tırdan düşen ineğe 2 otomobil çarptı

Gaziantep'te tırdan düşen ineğe karayolunda art arda 2 otomobil çarptı. Kazalarda ağır yaralanan inek, sahibi tarafından karayolunda kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde seyir halinde bulunan Hasan A. idaresindeki 63 NU 500 plakalı tırın dorsesindeki inek karayoluna düştü. Ayaklarından yaralanan ineğe tırın arkasından gelen Bilal T. yönetimindeki 27 Z 0886 plakalı otomobil çarptı. İkinci kazada yolun diğer şeridine savrulan ineğe bu kez ise sağ şeritten gelen 27 Z 1371 plakalı başka bir otomobil çarptı. Hareket edemeyecek hale gelen inek ise kasap olduğu öğrenilen tır sürücüsü tarafından karayolunda kesildi.

Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken otomobillerde ise büyük hasar meydana geldi.