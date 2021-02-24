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Tırın çarptığı araç savrularak taklalar attı: 3 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde seyir halindeki araca arkadan gelen bir tır çaptı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeki araca arkadan gelen bir tır çaptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atarak ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.


Kaza, Nizip-Gaziantep karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm D. kontrolündeki 27 SN 408 plakalı tır, Celal K. idaresindeki 27 NJ 456 plakalı Tofaş marka araca arkadan hafif şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Celal K. idaresindeki araç, savrularak taklalar attı. Taklalar atan araç, ters döndükten sonra durabildi. Kaza esnasında araç içerisinde bulunan sürücü Celal K. ile yolcular Ayşe K. ve Cafer T. yaralandı.


Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters dönen araç içerisinde yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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