TMMOB asansörlere talip

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ovayolu, Gaziantep'in tüm asansör periyodik bakımlarına talip olduklarını belirterek, bir canın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ovayolu, seçimden sonra Gaziantep genelindeki bütün asansörlerin periyodik takibine talip olduklarını belirterek, son yıllarda artan asansör trafiğinin güvenlik açısından işin ehli olan makine mühendislerine verilmesi konusunda girişimlerinin sürdüğünü ifade etti.

Yüksek ve nitelikli binaların artmasından dolayı asansör trafiğinin arttığını ifade eden Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ovayolu, “MMO Çağdaş ve planlı bir şehirleşme neticesinde şehrimizde ve ülke genelinde yüksek ve nitelikli binaların artmasından dolayı asansörlerin kullanımı artmaya başlandı. Bundan dolayı bu asansörlerin kullanımı ve periyodik bakımlarının yapılması, güvenliği son derece önem arz etmektedir. Makine Mühendisleri Odası olarak ticari bir kaygımızın olmamasından dolayı, ticari bir beklentimizin olmamasından dolayı kamusal denetimlerin kamu kurumu niteliğindeki meslek odamız tarafından yapılmasını doğru buluyoruz. Ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başta merkez ilçelerimiz olmak üzere tüm Gaziantep ilçelerinin asansörlerinin yılda bir kere kontrol edilmesi gerekiyor. Kahramanmaraş'ın asansörlerinin periyodik bakımlarını Gaziantep makine mühendisleri odası olarak biz yapıyoruz. Yerel seçimlerin tamamlanmasından hemen sonra Gaziantep'teki merkez ilçeler dahil olmak üzere tüm ilçelerinin asansörlerinin periyodik kontrollerinin kamu kurumu niteliğinde ve kamusal denetimler yapabilecek odamız tarafından yapılması için gerekli girişimler yapılacak. Kamu nezdinde ve halk nezdinde odamızın bir güvenirliği var. Türkiye genelinde makine mühendisleri odası birçok ilde asansörlerin periyodik bakımlarını yapıyor. Gaziantep'te de bunu yapmaya talibiz. Bu görevi hakkıyla yerine getireceğimize inanıyoruz. Bizim asıl amacımız halk sağlığı ve güvenliğidir. Kullanmış olduğumuz bu asansörler mekanik araçlar olup sürekli bakım gerektiren sistemlerdir. Mekanik sistemlerinde periyodik olarak yılda bir kere kontrol edildikten sonra ilgili bakım firması tarafından kontrollerinin yapılıp, yürürlükte olan kanunlara uygun şekilde çalışabilir durumda kullanıcılara tahsil edilmesi gerekiyor” dedi.

“Etiketlere dikkat edilmesi gerekiyor”

Özellikle vatandaşların asansörlerdeki etiketlere dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Hüseyin Ovayolu, “Her asansörde mutlaka etiket vardır. Özellikle vatandaşlara uyarım, kırmızı etiket olan asansörlere kesinlikle binilmemesi gerekiyor. Sarı etiket ise yine kırmızıya benzer özelliklere sahiptir. Çünkü uyarı var ve 120 gün içerisinde asansörün tüm eksiklerinin giderilmesi gerektiğini işaret ediyor. Mavi etikette ise asansörde küçük arızaların olduğunu ama kullanılabilir anlamına geliyor. Yeşil etiket ise, asansörün tüm bakımları yapıldığını gösterir ve güvenle kullanılabilir” şeklinde konuştu.

“Fatma Şahin'den destek sözü aldık”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Balkanı Fatma şahin'den bu konuda söz aldıklarını ifade eden Ovayolu, “Önümüzdeki süreçte seçimlerin tamamlanmasından sonra bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalara gireceğiz. Bu konuyla ilgili birçok oda ve dernekle bu konuda çok ciddi görüşmeler yaptık. En son Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'den de bu konuda destek sözü aldık. Önümüzdeki süreçte Gaziantep'te de asansörlerin periyodik bakımlarının makine mühendisleri odası tarafından yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü Gaziantep'te son dönemde yüksek ve nitelikli binaların artmasından dolayı gerçekten asansör trafiğinde ciddi artışlar var. Bu konu son derece önemli vatandaşların bu konuya son derece önem vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Hastane, otel, AVM ve iş merkezleri çok önemli”

Asanrlerin durmadığı yerlere dikkat çeken Ovayolu, “Hastane, otel, AVM ve iş merkezleri gibi asansörlerin yoğun bir şekilde kullanan yerlerde asansör bakımı çok daha önemlidir. Buradaki asansörlerin daha fazla kontrol edilmesi ve en kaliteli malzemelerin kullanılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Bizim için bir can her şeyden önemli”

Bir canın kendileri için her şeyden önce geldiğini ifade eden Hüseyin Ovayolu, “Bizim için bir can her şeyden önemlidir. Dolayısıyla asansörlerde çok ciddi yaralanmalar ve ölümler olabilir. Bu kaygıların hepsini almış olduğumuz teknik eğitim çerçevesinde bir tarafa itiyoruz. Bizim yaptığımız illerde genel anlamda bir sıkıntı çıkmamıştır” diye konuştu.