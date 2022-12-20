TOBB Fen Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi'nde intörnlük ile ilgili bilgi aldı

TOBB Fen Lisesi öğrencileri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Hasan Taş ile SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'ın da bulunduğu ziyarette Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, tıp fakültesi eğitim programı, laboratuvarları, uygulama alanları ve intörnlük süreçlerine ilişkin öğrencilere bilgiler verdi.

Bilginin hızlı bir şekilde güncellendiği bu dönemde, değişime ayak uydurabilen, farklı ülke veya bölgedeki bilim insanlarına erişim sağlayabilen üniversitelerin öne çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, “Bilginin değişim süreci eğitim öğretim sürecine katkı sağlayarak toplumsal fayda oluşturmaktadır” dedi.

Günümüzde üniversite tercihi yapılırken pek çok faktörün göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Saygılı, “Üniversitelerin bilimsel faaliyetlerini, akademik kadrosunu, araştırma ve geliştirme programlarını inceleyip, aynı zamanda sizleri sosyal hayata hazırlayacak üniversiteleri tercih edin” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Özdemir Sevinç ise konuşmasında tıp eğitiminde laboratuvarların önemine değindi.

Üniversitenin yemekhane, kütüphane ve laboratuvarlarını gezme fırsatı bulan öğrencilere, Tanıtım Ofisinden Halil İbrahim İncioğlu'da üniversitenin burs imkanları, eğitim imkanları, öğrenci kulüpleri, etkinlikler, sosyal medya ve web sayfası ile ilgili bilgiler aktardı.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.