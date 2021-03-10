TOBB KGK'nın bu yılki projesi cinsiyet eşitliği olacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Ayşen Ahi, Ankara'da düzenlenen Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.

Gaziantep Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ün de katıldığı etkinliğin verimli geçtiğini, yaptıkları çalışmaları ve projeleri anlatma imkanı bulduklarını söyledi.

81 il kadın başkanlarının katıldığı etkinlikte TOBB, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve TEPAV işbirliğinde hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” raporuyla 81 ilin cinsiyet eşitliği karnesinin açıklandığını ve 81 il kurulu olarak bu yıl yapacakları projenin cinsiyet eşitliği ile ilgili olacağını belirten Ahi, “Etkinliğe katılan bütün kadın başkanlar, cinsiyet eşitliği karnesine göre daha çok girişimci kadın kazanmak için eylem planlarını açıkladılar. Bizim de TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu olarak üzerine gideceğimiz konu cinsiyet eşitliğidir. Kadın girişimci sayısını artırarak kadınların iş hayatında daha fazla yer edinmesini hedefliyoruz. Kadınlarımızın sosyal hayatta ve özellikle de iş hayatında, daha aktif rol alması için çalışmaya, proje üretmeye devam edeceğiz. Hem şehrimiz hem de ülkemiz, kadınların emekleriyle daha güzel olacak. Kadınların ekonomiye katkısını artırmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Etkinlikte de öne çıkan konu olan cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gerekirse TOBB Kadın Girişimciler Kurulu gibi STK'lar ve diğer kurumlarla iş birliği halinde hareket ederiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğimize katılan Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a, 81 il kadın başkanları olarak bizleri bir araya getiren, kadınlarla ilgili temel sorunların görüşülmesini ve bu doğrultuda atılacak adımların tartışılmasını sağlayan çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, etkinliğe katılarak bizlere desteklerini esirgemeyeceklerini açıklayan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve desteklerinden dolayı TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Nurten Öztürk'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.