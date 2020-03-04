Topçuoğlu ailesinden GAÜN'e laboratuvar

Protokole imza törenine, adı laboratuvarda yaşayacak olan M. Ali Topçuoğlu, GÜLSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Topçuoğlu'nun yanısıra, GAÜN Rektörü Prof. DR. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz katıldı. Törende konuşan GÜLSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, laboratuvarın mimari donanımı için 500 bin TL ayni, laboratuvar kurumu için de 1 milyon 500 bin TL nakdi olmak üzere toplam 2 milyon TL destek sağladıklarını belirterek şöyle dedi:

“Bu önemli proje babamı çok heyecanlandırdı”

“Amacımız, yeni buluşların yapılması, ,teknolojilerin geliştirilmesi, hem üniversite öğrencilerimiz, hem de dışarıdan gelenlerin düşündüğü, hayalinde olan teknik anlamda yapmak istediği yenilikleri, buluşları burada üniversitemizin desteğiyle, hocalarımızın kontrolünde yaparak ülkemize değer katmalarının sağlanması. Babam Mehmet Ali Topçuoğlu bu fikir geldiğinde çok heyecanlandı ve bu yatırımda aile olarak olmamızın gerektiğini bizlerle paylaştı. Biz inanıyoruz ki, üniversitemiz, hocalarımız hem burada tüm çalışanlar diğer her konuda başarılı olduğu gibi burası da başarılı bir şekilde ülkemize değer katacak.”

“GAÜN Yönetimine Teşekkür Ederim”

Temeli Rahmetli Naci Topçuoğlu tarafından atılan ve başarılı bir eğitim süreci yaşayan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nun başarıları nedeniyle Gaziantep Üniversitesi yönetimini kutlayan Mustafa Topçuoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bu okulun en büyük özelliği sanayiyle iç içe olması. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bir okul ve sanayinin ihtiyaçlarına göre ara eleman yetiştirmek üzere eğitim veriyor. Sanayinin hangi dallarda teknik ve elemana ihtiyacı varsa o konuda programlarla iki dönem okulda bir dönemde iş yerlerinde eğitim alarak sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetiştiriliyor. Burada da 800'ün üzerinde öğrenci mevcut ve her yıl mezun oluyor. Bu işin en güzel tarafı öğrenciler bir dönem de fabrikalarda çalıştığı için hem sanayiye alışmış oluyor, çalışma şartlarını görüyor, iş yeri yöneticileri çalışacak kişileri tanıyor ve okulunu bitirdiğinde de işi hazır şekilde hayata atılıyor. Bu konuda da yine Gaziantep Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Türkiye'ye örnek bir okul oldu. Üniversitemize de başarılar diliyoruz.”

“Topçuoğlu Ailesi'ne teşekkür”

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, Gaziantep Üniversitesi'nin, eğitim, araştırma ve teknolojik gelişmeler konusunda öğrencilere büyük alanlar açtığını vurgularken, sadece üniversite öğrencilerine değil, teknoloji eğilimli, inovatif düşünceleri olan fikirsel yapısı çok güçlü olan lise öğrencilere de alan açmak istediklerini belirtti. Prof. Dr. Gür, açıklamasının devamında, “Umuyoruz, hem lise, hem de üniversite öğrencilerimiz laboratuvarlarda ve çalışma alanları içerisinde güzel fikirler oluşturacaklar ve oluşturdukları yeni icatlarla geleceğin yerli ve milli hamlelerine en büyük desteklerini verecekler. Üniversite olarak hayırsever Topçuoğlu Ailesi'nden böyle bir bağış almaktan ve böyle bir program yapmaktan çok mutluyuz. Üniversitemiz bu anlamda liseli öğrencilere destek veren en önemli yapılardan biri olmuştur. Hayırseverlere teşekkür ederim" diye konuştu.