Topçuoğlu, üniversite öğrencilerine tecrübelerini anlattı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle buluşarak, iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Gülsan Holding'in kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği aşamaları anlatan Mustafa Topçuoğlu, öğrencilere başarılı olmak için hayatı sevmelerini, hedef belirlemelerini, mücadeleci olmalarını ve cesaretle risk almalarını istedi. Gülsan Holding'in kuruluşundan günümüze kadar süren gelişimini anılarıyla birlikte paylaşan Mustafa Topçuoğlu ülke ve kent ekonomisine sağlanan katma değerler hakkında da bilgiler verdi.

"Türkiye Özal'la birlikte büyük bir sıçrama yaptı"

Yaşamından çeşitli kesitleri de öğrencilerle paylaşan Topçuoğlu risk almanın önemini anlatan bir anısını öğrencilere anlatırken duygulandı. Topçuoğlu “1984 yılında da Turgut Özal'la birlikte ekonomide rejim değişti. Döviz serbest oldu. Yatırım ve ihracatın önü açıldı. O dönemde Irak'la 1 milyar dolar petrol karşılığı bir serbest ticaret anlaşması yapıldı. Biz Irak'a bir milyar dolarlık mal satacağız. Bunun karşılığında da iki yıl sonra Irak'tan petrol alacağız. İhaleler açıldı. Biz de o sırada üretime yeni başlıyoruz. Biz de Basra'daki bir gübre fabrikasının çuval ihalesine davet edildik. İhale günü geldi, ben Basra'ya gideceğim. Ama bugünkü gibi ulaşım imkanı yok. Uçakla önce Ürdün'e gittim. Oradan bir araç kiralayarak Basra'ya vardım. Basra tam İran-Irak sınırında, savaşın olduğu bölgeye çok yakın. Fabrikaya gittim. Geceyi geçirecek bir yer yok. Şehirden 40 km uzakta bir yer. Bana bir sığınakta kalabileceğimi söylediler. Silah seslerinin altında geceyi orada geçirdim. Ertesi gün ihaleye benden başka katılan olmadı. Çünkü savaş bölgesi olduğu için kimse gelmemişti. Dolayısıyla ihale de bizde kaldı. 3 milyon 260 bin dolarlık bir iş. Hayal edemeyeceğimiz bir rakam. O zamanlarda Türkiye'nin toplam ihracatı 25 milyar dolar civarında. Kapasitemizin tamamı kadar bir iş. Bu ihalenin ardından hemen kapasite artışına gittik" dedi.

Öğrencilere, cesaretli olmayı, risk almayı ve mücadele etmeyi tavsiye eden Topçuoğlu, "O gün tüm riskleri göze alarak savaş bölgesine gitmeseydim, belki bugün bu seviyede olmazdık. Çünkü biz o fabrikanın ihalesini aldıktan sonra, Irak'taki 6 gübre fabrikasının tamamının torba ihtiyacını karşıladık. Kimsenin gitmediği bir dönemde orada biz olduğumuz için her zaman bize pozitif ayrımcılık yaptılar. Sürekli yeni yatırımlarla da kapasitemizi büyüttük. Aylık 1 milyon torba kapasitesiyle başlayan Gülsan Sentetik'te bu gün aylık 30 milyon adet çuval üretim kapasitemiz bulunuyor. Bu başarıda ülke ekonomisinin önünü açan Özal'ı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Halı sektörünün gelişimine öncülük ettik"

Gülsan olarak Gaziantep'in dünya halı üretim merkezi olmasına da öncülük ettiklerini söyleyen Topçuoğlu, "1994 Yılında Gaziantep'in toplam halı ihracatı 30 milyon Dolar idi. Halı üretiminde akrilik ve yün iplik kullanılırdı. Gülsan olarak, o dönemde halı üreticilerinin karşı çıkmalarına rağmen risk alarak polipropilen iplik yatırımı yaptık. Halıcılar PP ipliği kullanmadı. Hatta bir halıcıya bu ipliği satmak için götürdüğümde, ipliği elinin tersiyle kenara iterek, 'Boş ver ipliği. Sen ne içersin onu söyle' dedi. O zaman moralimiz çok bozuldu ama yılmadık. Bunun üzerine bir halı tezgahını kiralayarak PP iplikle halı dokuduk. Halı çok büyük talep gördü. Ve tüm halıcılar bu ipliği kullanmaya başladı. Yıllar içerisinde biz büyüdük, halı sektörü büyüdü, teknoloji değişti. Bu yıl Gaziantep halı ihracatında 1,5 milyar doları yakalayacak. Ve bunun yüzde 90 polipropilen halıdır. Biz Gülsan olarak risk alarak bu şehrin gelişimine, bu sektörün büyümesine öncülük ettik" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Topçuoğlu, "Başarı için nasıl çalışmalıyız?" diye soru soran öğrenciye, "Hayatı seveceksiniz. Mücadele ruhunuz yüksek olacak. Yaptığınız işi sadece bir iş olarak değil, başarı olarak görmelisiniz. Ben bu işi başarmalıyım, zevk almalıyım, heyecan duymalıyım, diyeceksiniz. Sadece sınavı geçmek ve diploma almak için çalışmayacaksın. O işi en iyi şekilde yapmayı hedeflersen, başarı da gelir" diye cevap verdi.

"Her anlamda güçlü olmak zorundayız"

Topçuoğlu, konuşmasının önemli bir bölümünü eğitime ayırdı. Türkiye'nin en önemli konusunun eğitim olduğunu vurgulayan Topçuoğlu, herkesin imkanları ölçüsünde eğitime katkı sunması gerektiğini belirterek, "Geleceğimiz eğitime bağlı. Siz gençler ülkenin geleceğisiniz. Sizler ne kadar hayata hazır olursanız, ülke o kadar başarılı olur, güçlü olur. Bugün komşularımıza baktığımızda, bunun önemini daha iyi kavrıyoruz. Eğer güçlü bir duruşumuz olmasa, yetişmiş insan gücümüz olmasa, yenilikler yapamazsak, teknolojimizi geliştiremezsek, ülkemiz için fedakarlık etmezsek Irak gibi, Suriye gibi oluruz. Onun için sadece bireysel hayatlarımız ve ailelerimizin geleceği değil tüm toplumun geleceği önemli. Size düşen, öncelikle okulunuzu en iyi şekilde bitirmek. Sonra çalışma hayatına başlayınca işinizi en iyi şekilde yapmak. Bu arada işinizle ilgili meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarında görev alın. Sosyal sorumlulukların içinde yer alın" ifadelerine yer verdi.

"Zengin olmak için değil, başarılı olmak için çalışın"

Keyifli geçen söyleşide, bir öğrencinin "Çok zengin olmak için nasıl çalışmalıyım" sorusuna Topçuoğlu, "Bence zengin olmak için değil başarılı olmak için ve bir hayat standardı yakalamak için çalışmak gerek. Mutlaka kendinize hedef koyun. Ve hedeflere ulaşmak için çalışın. Ama hedefleriniz başarı odaklı olsun. Sadece para kazanmak için koyduğunuz hedeflerin yeterli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

Mustafa Topçuoğlu, iş hayatından çıkardığı derslerle ilgili olarak da, "Girişimci olun. Hemen pes etmeyin. Ekip çalışmasına, paylaşıma önem verin. İşle ilgili heyecanınızı kaybetmeyin. Mesela sabah işe geldiniz, akşam mesai bitince işi unutuyorsanız başarılı olmazsınız. Başarılı olmak için en önemli şey dürüstlük. İnsanların dürüst ve şeffaf olmasından daha güzel şey yok. Hem kendiniz rahat edersiniz, hem başkalarının size güveni açısından dürüstlük iş ve özel hayatta en önemli öge. İyi niyetli olmak, başkalarının haklarına saygılı olmak, yöneticiyseniz adaletli olmak çok önemlidir. Karşının söylediğini dinleyin. Yüzde 100 bildiğiniz bir konu da olsa karşıyı dinleyin. Sinirlenmeyin, bağırarak değil sakince anlatın. Sabırlı olun. Bu çok önemli" diyerek tecrübelerini paylaştı.

"Rakipleri ezerek değil, en iyisini yaparak rekabet edin"

Başka bir öğrencinin Topçuoğlu'na, "İş hayatındaki stratejiniz, hep rakiplerinizi ezerek, onları yok ederek büyüme şeklinde mi" şeklindeki sorusuna tecrübeli iş adamı şöyle cevap verdi, "Bizim bazı işlerimizde yerli, bazı işlerimizde de global rakiplerimiz var. Öncelikle şuna inanıyoruz, rızkı veren Allah. Onun için, rakibinizi acımasızca onu yok etmek üzerine bir strateji seçtiğinizde, orada en büyük zararı siz görürsünüz. Rekabet, başkalarına zarar vermek değil, başkalarından o işi daha iyi yapmaktır. Daha kaliteli yapmak, fark oluşturmaktır. Başkaları yok olsun diyenlerin kendilerinin yok olduğunu gördüm".

"Topluma karşı sorumluluklarımız var"

Topçuoğlu ailesinin sosyal sorumluluk projelerini de anlatan Mustafa Topçuoğlu, "Bu şehirde üretim yapan, bu şehirde kazanan bir aile olarak topluma karşı sorumluluklarımız olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Naci Topçuoğlu MYO, Ali Topçuoğlu Otomotiv Endüstri Meslek Lisesi, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi, İnayet Topçuoğlu Hastanesi, Ali Topçuoğlu Cami, Mustafa Topçuoğlu Cami ve Kilis'te yaptırdığımız 200 kişilik kız öğrenci yurdu sosyal sorumluluğumuzun gereğidir. Bunun yanında tüm çalışanlarımızın üniversitede okuyan tüm çocuklarına sayı sınırı olmaksızın burs veriyoruz" dedikten sonra, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini ifade etti.

Aynı zamanda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi de olan Mustafa Topçuoğlu, tüm öğrencileri maça davet ederken, sporun önemine dikkat çekerek kent için Gazişehir Gaziantep kulübünün önemini şu sözlerle açıkladı, "Gazişehir olarak hedefimiz Süper Lig. Çünkü takımımızın Süper Ligde olması şehrin vizyonu ve gelişimi açısından çok önemli. Önümüzdeki yıl inşallah Süper Ligde mücadele edeceğiz".

"Türkiye'nin ayrıcalıklı okuluyuz"

Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz da, Türkiye'de 6 dönem eğitim yapan tek meslek yüksek okulu olduklarını belirterek, "Bu özelliğimizle 900 kadar MYO içerisinde çok ayrıcalıklı bir konuma sahibiz. Öğrencilerimiz iki dönemlerini fabrikalarda bizzat çalışarak geçiriyor. Bu nedenle de kolaylıkla iş buluyorlar. Böyle bir okulu Gaziantep'e kazandırdıkları için Topçuoğlu Ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.

OSB ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Okul Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ile öğretim üyeleri söyleşinin ardından okulun atölyelerini gezdi.