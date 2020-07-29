Topçuoğlu'ndan bayram mesajı

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Topçuoğlu, mesajında, yaşanılan ekonomik, sosyal ve sağlık alanındaki sorunların sorumluluk bilinci ve Milli Mücadele ruhuyla çözülebileceğine dikkat çekti.

Topçuoğlu, mesajında, “Müslümanlar olarak bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Toplumda barış ve kardeşlik duygularını güçlendiren, yardımlaşma ve dayanışmayı en üst noktaya çıkaran ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sunan Kurban, Yüce Allah'a ve dinimize karşı olan sorumluluklarımızın bir gereğidir. Yüce Allah'a ve inancımıza karşı olan sorumluluklarımızın yanında kendimize, milletimize ve tüm insanlığa karşı sorumluluklarımız da vardır. Pandeminin etkisinin büyük ölçüde devam ettiği bu günlerdeki en önemli sorumluluklarımızdan biri de kendimizin ve diğer insanların sağlığı için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, yetkili kurum ve kuruluşların belirlediği maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uymaktır” ifadelerine yer verdi.

“Hepimiz işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız”

Mesajının devamında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Topçuoğlu, mesajında "Kurallara uyarak sorumlu bireyler gibi hareket ettiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizler, Kurtuluş Savaşında yedi düvele karşı imkansız denilen zaferi kazanmış bir milletin torunlarıyız. Milli Mücadeledeki o ruhla ve güç birliğiyle hareket ettiğimizde her sorunu çözeriz. Bu nedenle, sanayici, işçisi, köylüsü, memuru, esnafı, öğrencisi kısacası tüm vatandaşlar olarak sorumluluklarımızı yerine getirip, işimizi en iyi şekilde yaptığımız zaman ülkemizin kalkınmasına, insanlarımızın daha mutlu ve refah içinde yaşamasına da büyük katkı sağlamış oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve Müslümanların mübarek bayramını kutlar, bayramın tüm insanlığa huzur, barış ve sağlık getirmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.