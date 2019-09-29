Topladığı atık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli gümrük memuru Halil Sungur, doğadan topladığı atık ağaç parçalarını marifetli elleri ile sanat eserine dönüştürerek, süs eşyası olarak kullanılmasını sağlıyor

Gaziantep İslahiye ilçesi Çerçili Mahallesi'nde yaşayan emekli gümrük memuru Halil Sungur, doğada selin, yağmurun, çamurun getirdiği odun ve ağaç parçalarına şekil vererek, çeşitli figürlere dönüştürüyor. Sungur, görevi boyunca topladığı taşları da boyayarak süs eşyası haline getiriyor. Evinin iki odasına kurduğu atölyesinde çalışan Sungur, yaptığı eserleri misafirlerin beğenisine sunuyor

Hobi olarak başladı

Uzun yıllar gümrük memurluğu yapan ve ağaç işlemeciliğine merakıyla doğadan topladığı ya da atılmış haldeki işlenmiş ağaç parçalarını toplayarak dekoratif ürünler hazırlamaya başlayan Sungur'un bu hobisi ise çocukluk yıllarında doğada bulduğu ve farklı figürlere benzeyen ağaç dalları ile başladı.

Hayallerini ahşap ile resmediyor

Kullanılmayan tahta, odun parçalarına hayalindeki şekilleri verdiğini anlatan Halil Sungur, "Tahta parçalarını işleyerek, çiçeklik, sehpa, abajur, dibek, kabartma mutfak eşyaları gibi birçok dekoratif ürüne dönüştürüyorum. Hayal ettiğim her şeyi yapabiliyorum. Yani ahşabı adeta hayallerimle süslüyorum. Yolda bulduğum tahta ,ağaç dalı, ne bulursam onu evime getiririm. Sonra bu ağaç parçasına bakarım, neye benzetirsen hemen o şekli belirginleştirmek için çalışmaya başlarım ve hayalimdeki figürleri oluştururum" diye konuştu.

Ailesinin ve çevresindeki insanların sık sık kendisine yaptığı ürünleri satması konusunda telkinlerde bulunmasına rağmen işi ticarete dönüştürmediğini belirten Sungur, eserlerini şu ana kadar sadece evinde sergilediğini, imkanı olursa tüm sanatseverlerin görebileceği bir sergide ürünlerini görücüye çıkartmak istediğini kaydetti.