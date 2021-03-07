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Toplam 19 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçu ile ilgili 7 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçu ile ilgili 7 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçu ile ilgili 7 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile şahsın İstiklal Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi. Yeri tespit edilen Y.K isimli şüpheli, adresine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlem devam ediyor.

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