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Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Gaziantep’te toplu taşıma aracının çarptığı yaşlı adam iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'te toplu taşıma aracının çarptığı yaşlı adam iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Kaza, 13 Ekim günü Şehitkamil ilçesine bağlı İncili Pınar Mahallesi Nail Bilen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,72 yaşındaki Ali Süzer, mali müşavir oğlunu ziyaret için gittiği sırada yolun karşı tarafına geçerken toplu taşıma aracının çarpmasıyla savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı. Yaşlı adam iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Süzer'in cansız bedeni hastaneden alınarak otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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