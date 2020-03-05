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Toplum Destekli Polisler Gaziantep'te 29 bin vatandaşa ulaştı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 29 bin vatandaşa Şubat ayında bilgilendirme amaçlı 23 bin broşür ve materyal dağıttı.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Şubat ayı içerisinde uygulamaya konulan projeler kapsamında ‘Sağlıklı Teknoloji Sonsuz Gelecek, Güven Kapımızda, Şüphe Hayat Kurtarır, Yasemin Çiçekleri' gibi son derece iddialı projelerin yanı sıra, genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık gibi konular ile sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplam 233 bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Projeler kapsamında toplum destekli polisler, hane, iş yeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ziyaret ettiler. Yüz yüze çalışma yapan polisler toplam 3 bin 504 bilgilendirme, 20 suç mağduru destek ziyareti ile sosyal desteğe ihtiyaç duyan engelli çocuklar öncelikli olmak üzere 7 sosyal etkinlik düzenledi.


Emniyet Müdürlüğü tarafından projelerin devam edeceği öğrenildi.

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