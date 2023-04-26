Toroslar EDAŞ Gaziantep'i bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Gaziantep'te hizmet verdiği 9 bin 727 trafo ve 23 bin 997 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Gaziantep için Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye'de 2 bin 631 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 1 pano ile 11 trafo ve 37 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 588 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Gaziantep'te hizmet verdiği 843 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 78 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden şirket ekipleri, kentte 17 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 8 elektrik panosu montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2023 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki dağıtım şirketleri arasında en çok yatırım yapan şirketlerden biri oldu.

Şirketin Gaziantep'te bakım ve yatırım çalışmalarına devam edeceği belirtildi.