İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toz şeker hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir işyerinden motosiklet ve toz şeker çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir işyerinden motosiklet ve toz şeker çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinlik Mahallesinde bulunan bir işyerinden yapılan hırsızlık sonrası harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, bir şahsın iş yerinden 50 kilogram toz şeker ve 1 adet motosiklet çalmasını görmesi üzerine çalışmalara başladı. Güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.