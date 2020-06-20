İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafiği tehlikeye düşürdü bedeli ağır oldu

Gaziantep’te motosikletin üzerine yatarak kullanan ve trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza yağdı.

Gaziantep'te motosikletin üzerine yatarak kullanan ve trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza yağdı.


Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesi D-400 karayolu üzerinde motosikletinin üzerine yatarak sürüş yaptığı tespit edilen şahsı takibe alana ekipler motosikleti kontrollü bir şekilde durdurdu. Ne kask takan nede maske takan sürücüye trafik ekipleri "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli soruşturmaya başlatırken 3 bin 49 TL idari para cezası kesti. Ekipler motosikleti ise trafikten men etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.