Trafik çilesini bitirecek dev proje hizmete girdi

Gaziantep'in trafik çilesini sona erdirecek olan Boğaziçi Bulvarı projesi, iki etap halinde 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete girdi. Toplamda bin 703 evin kamulaştırıldığı proje ile kent trafiği nefes alırken, yoldan geçen ilk araç ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg oldu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaklaşık bir yıl önce başlanan ve ilk etabı tamamlanan Boğaziçi Bulvarı'nın ikinci etap yolu da tamamlanarak hizmete açıldı. Dev proje ile birlikte bin 703 adet ev kamulaştırılırken, gece gündüz çalışan ekipler her iki etabı da kısa sürede tamamlamayı başardı. Projenin açılış töreninde Togg'un direksiyonuna Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu geçerken, eski Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül de tarihi yolculuğa eşlik etti. Gaziantepli vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, yol sevincini ve Togg'u yakından görmenin sevincini yaşadı.

Programda konuşan eski Adalet Bakanı ve AK Parti Milletvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'yi büyütmeye yönelik yatırımların devam edeceğini ifade ederek, “Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eser siyaseti ortaya koyuyor. Taş üstüne taş koymayanlar, laf üstüne laf konuşuyor. Boğaziçi Bulvarı'nda Türkiye'nin otomobili var. Hayırlı uğurlu olsun, bu güzel eser için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, “Şehirlerimizin en büyük problemi trafik. Şahinbey Belediyesi olarak trafik problemini çözmek adına şehrimizin tam ortasından bin 703 adet evin kamulaştırmasını ve yıkımını gerçekleştirerek, şehrimize Boğaziçi Bulvarı'nı kazandırdık. Buranın yapımında 24 bin kamyon enkaz taşındı ve 1 yıl gibi kısa bir sürede kamulaştırma ve yol yapımını tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine açtık. 1 milyar TL‘ye mal olan yolumuz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

1 milyar TL'lik yatırımın gerçekleştiği yolun açılışı ise renkli görüntülere sahne oldu. Yoldan geçen ilk araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg oldu. Şehrin trafik çilesini en çok çeken meslek gruplarından olan taksiciler ise Gaziantep'teki tarihi ana şahitlik etti. Açılışta uzun bir konvoy oluştu.