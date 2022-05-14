Trafik haftası Şehitkamil'de şenlikle kutlandı

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nda şenlik düzenlendi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerle birlikte trafik kuralları eğitimlerine katıldı ve akülü araç kullandı.

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesine bağlı trafik eğitim parkında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdür Yardımcısı Hacı Ahmet Önel, Türkan Mehmet Akcan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve Gürteks Gülşen Özakaya Anaokulu öğrencileri katıldı.

Öğrencilere öncelikle trafik polisleri tarafından teorik eğitimler verildi. Daha sonra Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve Müdür Yardımcısı Hacı Ahmet Önel, öğrencilerle birlikte akülü araç kullandı. Başkan Fadıloğlu ile Müdür Yardımcısı Önel, öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili çeşitli bilgiler verdiler, bazı uyarılarda bulundular.

“Çocuklarımızın burada almış olduğu eğitimler çok önemli”

Etkinlik sonunda açıklamada bulunan Başkan Fadıloğlu, “Trafik eğitim parkımızı açtık açalı, Emniyet Müdürlüğümüzden almış olduğumuz destekle eğitim vermeye devam ediyoruz. Günlük 100 öğrencimiz okullardan buraya geliyor ve özelliklede müfredata dahil edilmiş şekilde okul öncesi ve 4. sınıf öğrencilerimize burada eğitim veriyoruz. Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde de bunu çocuklarımızla bir şenlik havasında icra ediyoruz. Ben bu konuda Trafik Şube Müdürlüğümüze vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyorum ve bunun devamını diliyorum. Hakikaten alt yaş grubu çocuklarımıza bu eğitimleri verirsek, yarın ilerde trafik sıkıntısı yaşamayız, diye düşünüyorum. Hem yaya olarak hem sürücü olarak çocuklarımızın burada almış olduğu eğitimler çok önemli” ifadelerini kaydetti.

“Trafik eğitim parkı takdire şayan”

Trafik Şube Müdür Yardımcısı Hacı Ahmet Önel ise yaptığı değerlendirmede, “Böylesine anlamlı bir eğitim parkının bu memlekete kazandırılması, öğrencilerimizin hizmetine sunulması takdire şayandır. Burada eğitim alan çocuklarımız, kalıcı bir eğitimle geleceği şekillendireceklerdir. Onun için trafik konusuyla ilgili yapmış olduğumuz bu tür kalıcı eğitimlerin vatana ve millete fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bunun için de elimizden gelen gayreti göstermeye ve destek olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.