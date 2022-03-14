Trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşamını yitiren Mehmet Arık'ın İzmir'deki torununu ziyaretten döndüğü öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde TAG Otoyolu'nun Gaziantep bölümünde batı ile kuzey gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Adana istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Osman Arık idaresindeki otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına karıştı.

Sürücü ağır yaralandı, yanındaki yolcu hayatını kaybetti

Kazada, araç içerisinde bulunan sürücü Osman Arık ile İzmir'de görev yapan uzman çavuş torunu görmeye gittikten sonra geri dönüş yolunda olan Mehmet Arık (70) ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Arık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze aileye teslim edildi

Hayatını kaybeden 70 yaşındaki Mehmet Arık'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şehitkamil ilçesi kırsal Arıl Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Öte yandan kazada ağır yaralanan sürücü Osman Arık'ın durumunun kritik olduğu ve özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtildi.