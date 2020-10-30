İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Gaziantep’te 3 bin 516 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde 766 sürücü, yolcu ve araç plakasına ceza kesilirken 66 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te 3 bin 516 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde 766 sürücü, yolcu ve araç plakasına ceza kesilirken 66 araç trafikten men edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik düzenlenen uygulamada 3 bin 516 araç ve sürücü kontrol edildi.


Denetimlerde, 1 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan 38 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 187 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 300 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 44 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 60 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 4 sürücüye tehlikeli şerit değiştirerek araç kullanmaktan, 8 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten, 10 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 114 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 766 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.


Kazada 66 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü belgesine el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.