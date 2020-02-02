Trafik polislerinin sürücülere yönelik denetimleri devam ediyor

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin sürücülere yönelik denetimleri devam ediyor

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, 3 bin 873 araç kontrol edilerek, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 1 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan,260 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden,238 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten,7 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya dış ışık donanımı aykırı araç kullanmaktan,2 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten,1 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan,3 sürücüye kış lastiği takmamaktan,3 sürücüye yükü karayoluna değecek,düşecek,dökülecek şekilde yükleme yapmaktan,1 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 4 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan,3 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 197 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten,

Toplamda 720 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılarak, 38 araç trafikten men edildi.