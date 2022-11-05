Trafik yükünü hafifletecek Gaziray törenle hizmete açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet verecek GAZİRAY, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Açılışta Gazi şehirlilere müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 binden fazla işçinin çalıştığı sanayi bölgelerini birbirine bağlayan banliyö hattının, yılbaşına kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde hizmete giren, Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan 16 duraklık ve bugünkü rakamıyla yaklaşık 10 milyar liralık dev proje olan GAZİRAY Banliyö Hattı'nın açılış töreni, İstasyon Meydanı'nda 70 bine yakın Gazi şehirlinin katılımıyla gerçekleşti. Törende, ayrıca Büyükşehir yatırımları, 79 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışı da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hizmete hazır hale getirilen GAZİRAY ile Beylerbeyi durağından Gaziantep Gar istasyonuna gelerek senfoni orkestrasının seslendirdiği bestesi Yücel Arzen'e ait “Türkiye Yüzyılı” parçasını dinledi.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bin 400 sporcu ile kente kazandırdığı bin 476 madalya, 148 kupa ve 3 altın kemere istinaden tören alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazılı olduğu 27 numaralı Gaziantep FK forması hediye edildi. Ayrıca Erdoğan'a Gaziantep Tarım ve Gastronomi Okulu'nda kadın kooperatifleri tarafından üretilen yeni inovasyon ‘kurutulmuş dondurma' anlatıldı.

GAZİRAY'ın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 11 aylık aranın ardından Gazi şehirlilerle tekrar bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri coşkuyla bağrına basan Gaziantepli kardeşlerimin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz bu şehri tüm kalbimizle Allah için seviyoruz. Sizlerin de bize aynı sevgiyi duyduğunu biliyorum. Rabbime bana sizler gibi dava arkadaşları, sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Bizim yüreğimiz, sevdamız Gaziantep kadar, Türkiye kadar büyük. Bizim düşüncemiz hep Antep'ten yanadır, hep milletten yanadır, hep vatandan yanadır. Bunun için gece-gündüz ülkemize eser vermek, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz.”

10 milyar TL'lik yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış listesinin başında bugünkü rakamlarla 10 milyar liralık bir yatırım olan GAZİRAY ile tören alanına geldiklerini anlatarak, “GAZİRAY, uzunluğu 25,5 kilometreyi bulan güzergahı ile gelişen ve büyüyen Gaziantep'in şehir içi ulaşım ihtiyacının karşılanmasına büyük katkısı olacak bir proje. Bünyesinde 16 istasyon var. 3 tren. 1 köprü. 12 alt ve üst geçidiyle gerçekten tarihi bir yatırım olan GAZİRAY'ın şehrimize kazandırılması sürecinde yaşanan sıkıntıların ortaya çıkan esere değdiğine inanıyorum. Şimdi onunla buraya geldik. GAZİRAY ile gerçekleştirdiği seyahat ile iftihar ettik. Bu ne güzellik, ses yok, gürültü yok. GAZİRAY ile bu süreyi, bu uzun yolu yavrularımızla beraber kat ettik. GAZİRAY'ın yer altından geçen 5 kilometrelik bölümün üzerini Büyükşehir Belediyemiz spor, oyun, süs havuzları, oyun üniteleriyle ve ışıklandırmalarıyla, yeşil alanlarıyla çok güzel bir park olarak düzenledi. Otoparkı, bisiklet yolları ve kaldırımlarıyla 200 bin metrekareyi bulan bu güzel parkın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Erdoğan, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin biyolojik ayrıştırma tesisi ve biyogaz enerji santrali başta olmak üzere hayvan barınağından karavan parkına, sokak düzenlemelerinden katı atık depolamasına, farklı alanlarda 15 ayrı projenin tamamlandığına dikkati çekerek, “Tüm bu yatırımların resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yürütülen 8 bin kişiyi kapsayan İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi'nin gayet güzel bir şekilde yürüdüğünü de memnuniyetle takip ediyorum” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Türkiye genelinde 5 bin ayaklı şantiye ve 700 bine yakın çalışan ile yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımlar için dur durak bilmeden çalıştıklarını ifade ederek, “Bugün de Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in en değerlisi GAZİRAY'ı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Gaziray bizi Türkiye Yüzyılı'na götürsün"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de GAZİRAY'ın açılış töreninde, beklenen GAZİRAY projesinin hizmet için hazır olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Sevdamız, Türkiye Yüzyılımız. Cumhurbaşkanımız, 20 yıl önce bugün, ‘Önce insan' dedik. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. 20 yıldan beri ne dediysek arkasındayız. 20 yıl önce çıktığımız bu yol, Abdülhamid Han'ın Hicaz Demir Yolu'nda inananlarla buluştuğu yoldur. Bu yol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Ya istiklal ya ölüm' dediği yoldur. Bu yol Menderes ile birlikte Özal'ın vizyon yoludur. Abdülhamid Han'ın rüyasını gerçekleştiren Menderes'in inancını getiren, Özal'ın gücünü birleştiren Recep Tayyip Erdoğan'ın yoludur. Yolumuz açık olsun. Bahtımız açık olsun. Bu tren bizi, Türkiye Yüzyılı'na götürsün. Türkiye Yüzyılı erdemlilerin yılıdır. Türkiye Yüzyılı gençlerin yılıdır. Türkiye Yüzyılı anaların yılıdır. Bu temel bizi mutluluğa, kardeşliğe, sağlığa götürsün inşallah. Yolumuz açık olsun.”

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziantep Valisi Davut Gül ile il protokolü bulundu.

Sanatçı Dalkılıç'tan özel konser

Tören sonrası GAZİRAY açılışına özel olarak sevilen sanatçı Murat Dalkılıç sahne aldı. İstasyon Meydanı'nı dolduran Gazi şehirliler için konser veren Dalkılıç, GAZİRAY Banliyö Hattı'nın vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi. Konserde sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte söyleyen ünlü şarkıcı, hayranlarının istek parçalarına da kayıtsız kalmayarak dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gaziray projesi

5 kilometrelik kısmı yer altından ilerleyen projede 2 hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı bulunuyor. 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı üzerinde sağlanacak ulaşım için kentte 16 istasyon oluşturuldu. Taşlıca, Mustafa Yavuz, Seyrantepe, Göllüce, Gar, Mücahitler, Topraklık, Adliye, Selimiye, Fıstıklık, Beylerbeyi, Stadyum, Dülük, OSB-4, OSB-3 ve Başpınar istasyonları boyunca devam edecek olan GAZİRAY kentin ulaşımda ana damarlarından biri haline gelecek.

Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldırmayı amaçlayan proje güvenli ve hızlı şekilde toplu taşımayı sağlarken, sanayi bölgeleri arasındaki ulaşım hattını günün şartlarına uygun ve modern hale getirecek. GAZİRAY ile ulaşımda şehir merkezindeki trafik yükü azalırken yeşil enerjiyle de ulaşım sağlanmış olacak.

GAZİRAY projesi ile toplam uzunluğu 5,5 kilometre olan 2 adet aç-kapa tünel, 1 köprü, 12 alt ve üst geçitle 26 menfez de inşa edildi. GAZİRAY'da kullanılacak elektrikli tren setleriyse yerli ve milli üretiliyor.