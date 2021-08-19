Trafikte tartışan genç öldürüldü

Gaziantep'te 24 yaşındaki bir genç, trafikte tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede verdiği 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşıyla düğünden dönen Yunus Emre Bayazıt ile E.Y. isimli şahıs trafikte tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerindeki silahı çıkaran E.Y. isimli şahıs, Yunus Emre Bayazıt'a birkaç kez ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan talihsiz genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hastanede 6 gün yaşam savaşı veren Yunus Emre Bayazıt, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları, gözyaşı dökerek feryat etti.

Kaçan katil zanlısı her yerde aranıyor

Yunus Emre Bayazıt'ın ölümüne neden olan ve olay sonrası kaçan katil zanlısı E.Y. isimli şahsı arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.