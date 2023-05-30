Trafodan çaldığı eşyalarla kameralara yakalandı

Gaziantep'te bir kuruma ait trafoya tırmanarak, kablo ve malzemeleri çalan şahıs, önce kameralara ardından ise polise yakalandı.

Gaziantep'in tarihi mahallelerinden olan Bey Mahallesi'nde bir kuruma ait elektrik trafosuna tırmanarak, pencereden içeri giren bir kişi, çevredeki güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık olayının ardından harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, izlediği görüntülerden şahsın önce eşkalini sonra ise kimliğini ve adresini belirledi. Ekipler yürüttüğü çalışmalarda, trafoya ait eşyaları çalan şüphelinin B.B. olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan B.B., emniyetteki yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kamera görüntülerinde ise şahsın, trafonun penceresine tırmandığı anlar saniye saniye yansırken, çuvallara doldurduğu eşyaları ise yanında bulunan bir başka kişiyle birlikte götürdükleri görüldü.