Trafonun yanında ölü bulundu

Gaziantep'te elektrik kesintisine giden elektrik arıza ekipleri trafonun yanında 35 yaşındaki bir kişiyi ölmüş halde buldu.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi küçük kızılhisar mahallesinde meydana geldi. mahallede elektrik kesintisinden dolayı elektrik arıza ekibi 100430 cadde üzerinde bulunan trafoya geldiğinde yerde hareketsiz yatan bir şahsı farketti. Şahsın cansız bir şekilde yattığını gören ekipler hemen jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen jandarma çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri şahsa yaptığı ilk müdahalesinde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla yapılan incelemede ölen kişinin 35 Halil Kartal olduğu belirlendi. Kartal'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Halil kartal'ın uzun zamandır Mersin'de çalıştığı, 3 gün önce Gaziantep'e geldiği evli ve 2 çocuk babası olduğu, dün sabah evden iş aramak için çıktığı, akşam eve gelmemesi üzerine yakınlarının telefonuna ulaşamadığı belirtildi.