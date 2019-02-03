Traktör hırsızları yakalandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinden çaldığı traktörü Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde satan şahıslar yakalandı.

4 gün önce Gaziantep'in Karkamış ilçesi Elifoğlu Mahallesi'nde bir traktörün çalınması üzerine Karkamış ilçe jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarmanın çalışmaları sonucu traktörün Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin operasyonuyla traktörü çalan A.Y. ve A.K. isimli şahısların traktörü A.K. isimli bir kişiye sattıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri A.Y. ve A.K.'yi yakalayarak adli mercilere teslim etti. İki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan traktör ise sahibine teslim edildi.