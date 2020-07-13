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Traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk

Gaziantep’te bir kişi ev eşyası yüklü traktörün römorkuna binerek canını hiçe saydı.

Gaziantep'te bir kişi ev eşyası yüklü traktörün römorkuna binerek canını hiçe saydı.


Gaziantep'te ev eşyası yüklü olan bir traktörün römorkunda yolculuk yapan kişi, kazaya davetiye çıkardı. Gaziantep'in en işlek caddelerinden Rasafyolu'nda ilerleyen traktörün eşya yüklü römorkunda oturan kişi tehlikeli şekilde yolculuk etti. Tehlikeye aldırış etmeden elindeki cep telefonuyla oynayan kişi, düşme tehlikesi de geçirdi. O anları sürücüler cep telefonu ile kaydetti.

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