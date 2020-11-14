Traktöre arkadan çarpan otomobil sürücüsü 18 gün sonra hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 28 Ekim akşamı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan sürücü, 18 gündür yattığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Nizip ilçesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda meydana geldi. Enes Kubilay idaresindeki 79 AL 480 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyreden Mehmet K. idaresindeki 32 UB 172 plakalı taş yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Enes Kubilay kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Enes Kubilay'ın cenazesi otopsi için getirildiği Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak Nizip ilçesine gönderildi.