İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti

Gaziantep’te 26 yaşındaki çiftçi Faruk Alav, hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te 26 yaşındaki çiftçi Faruk Alav, hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Oğuzeli ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Kullandığı traktörün hakimiyetini kaybeden Faruk Alav, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Alav'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Faruk Alav'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan genç çiftçinin cansız bedeni toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.