İhlas Haber Ajansı

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Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Gaziantep’te, dedesinin kullandığı traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, dedesinin kullandığı traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.


Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Koçlu Kırsal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Durdu Polat idaresindeki traktör kontrolden çıkarak fıstık bahçesine savruldu. Savrulan traktörde bulunan Polat'ın 14 yaşındaki torunu Metin Polat, traktörün altına kalarak ağır yaralandı. Bahçede bulunanların çabasıyla traktörün altında çıkartılan talihsiz genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Koçlu Kırsal Mahallesine götürüldü.

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